Млад мъж загина при челен удар край Велинград

OFFNews 07 декември 2025 в 19:09 1139 0
полиция

Снимка БГНЕС
Полиция

Мъж на 27 години е загинал на място при челен сблъсък между лек автомобил и микробус на пътя Велинград - Ракитово, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Катастрофата е станала около 16:50 часа на прав участък.

Стоянов уточни, че загиналият е управлявал лек автомобил "Мерцедес", предприел е изпреварване и се е блъснал в насрещно движещ се микробус "Ивеко".

Пътят в района на инцидента е временно затворен. На място са екипи на полицията, противопожарната служба и "Спешна помощ".

По данни на МВР двама души са загинали, а 19 са ранени при 18 тежки катастрофи през изминалото денонощие.

