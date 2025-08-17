Млад мъж загина под връх Мусала

Млад мъж на около 30 години е загинал вчера в района на връх Мусала, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст.
Вчера в 13:07 часа е подаден сигнал за мъж, който е паднал и е в безсъзнание между връх Мусала и заслона на едното езеро. На място с медицински хеликоптер е отишъл екип на "Центъра за спешна медицинска помощ по въздух", който е установил смъртта на мъжа. До 20:00 часа е продължила акцията на планинските спасители по сваляне на тялото му, казаха от ПСС пред БТА.
В момента няма информация за инциденти, съобщиха още от Службата. Условията за туризъм в планините са добри. Ясно е, слънчево е, на места има слаб до умерен вятър, допълниха от ПСС.
