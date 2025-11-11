Млад мъж загина на място след падане от крепостта ''Овеч''

Крепостта ''Овеч''.

Крепостта ''Овеч''.

22-годишен мъж от Провадия е загинал на място, след като е паднал от крепостта "Овеч", предаде БНР. 

Инцидентът се е случил вчера вечерта. 

По предварителни данни мъжът е бил с психически отклонения.

Не се откриват улики за престъпление.

По случая е образувано досъдебно производство. Причините и обстоятелствата около трагичния инцидент се изясняват.

