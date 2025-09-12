Митничари хванаха старинни монети и върхове на стрели в турски камион

Митничари на пункта Лесово хванаха 1871 старинни монети, върхове на стрели и части от старинни накити и предмети при проверка на товарен автомобил. Те са били скрити под леглото на водача в кабината на превозното средство.

Товарната композиция с чужда регистрация пристигнала на МП Лесово на 10 септември около 18:30 часа. Шофьорът турски гражданин е представил документи, че превозва стоки от Турция за Германия и е заявил, че няма друго за деклариране.

При проверката обаче инспекторите откриват 19 пакета, увити с тиксо, и скрити сред лични вещи на водача. Установено е, че пакетите съдържат общо 1764 метални старинни монети и 107 предмети.

Контрабандните общо 1871 старинни монети и предмети са задържани и ще бъдат предадени за експертиза. Работата по случая продължава. На водача на товарния автомобил е съставен акт по Закона за митниците и е образувано административнонаказателно производство.