Митничар си поискал 700 лв. да занижи цената на коли от Норвегия

Окръжна прокуратура във Велико Търново ще поиска ареста на митнически инспектор за подкуп.

Инспекторът И.П. от митническия пункт на летище Горна Оряховица, който е към ТД Митница Русе, е задържан в района на пункта веднага след като взел 500 лева, които сам поискал. 40-годишният митнически служител трябвало да издаде документ за обмитяване на по-ниска стойност на автомобили внос от Норвегия.

Цялата уговорка започнала още от 11 юли и е трябвало да бъдат платени общо 700 лева подкуп. Още същия ден получил 200 лева, а останалите - на 20 август. Митническите документи били за внос на лекотоварен "Фолксваген Транспортер", каравана „Биолсет“ и ремарке „Тредал“.

И.П. е задържан за срок до 72 часа за довеждането му пред съда, в рамките на който прокуратурата ще поиска вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“.