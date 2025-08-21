Митничар си поискал 700 лв. да занижи цената на коли от Норвегия

OFFNews 21 август 2025 в 18:41 1945 0
Полицейска лампа

Снимка Pixabay
Подкупът е взет на два пъти.

Окръжна прокуратура във Велико Търново ще поиска ареста на митнически инспектор за подкуп.

Инспекторът И.П. от митническия пункт на летище Горна Оряховица, който е към ТД Митница Русе, е задържан в района на пункта веднага след като взел 500 лева, които сам поискал. 40-годишният митнически служител трябвало да издаде документ за обмитяване на по-ниска стойност на автомобили внос от Норвегия.

Цялата уговорка започнала още от 11 юли и е трябвало да бъдат платени общо 700 лева подкуп. Още същия ден получил 200 лева, а останалите - на 20 август. Митническите документи били за внос на лекотоварен "Фолксваген Транспортер", каравана „Биолсет“ и ремарке „Тредал“.

И.П. е задържан за срок до 72 часа за довеждането му пред съда, в рамките на който прокуратурата ще поиска вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“.

