Мъж в болница с тежки наранявания, обърна се с джипа си

OFFNews 08 ноември 2025 в 11:35 714 0
Катастрофа на пътя Стара Загора - Казанлък

Снимка БГНЕС
Мъж пострада на пътя Стара Загора - Казанлък

Мъж е приет в болница с тежки наранявания след катастрофа на пътя Казанлък-Стара Загора.

Инцидентът е станал в района на с. Ягода.

Мъжът, управлявал джип, е изгубил контрол над автомобила и е излязъл от пътното платно.

Вероятна причина за произшествието е несъобразена скорост с мократа пътна настилка.

