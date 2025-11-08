Мъж в болница с тежки наранявания, обърна се с джипа си

Мъж е приет в болница с тежки наранявания след катастрофа на пътя Казанлък-Стара Загора.
Инцидентът е станал в района на с. Ягода.
Мъжът, управлявал джип, е изгубил контрол над автомобила и е излязъл от пътното платно.
Вероятна причина за произшествието е несъобразена скорост с мократа пътна настилка.
