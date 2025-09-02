Мъж стрелял посред бял ден с газов пистолет по входна врата на съседи в ''Левски Г''

02 септември 2025
Снимка Pixabay
68-годишен мъж е стрелял посред бял ден в междуетажна площадка на блок в столичния квартал "Левски Г", предаде БТА. 

Стрелбата е била открита в присъствието на негови съседи в неделя в късния следобед. 

Живущите в блока обяснили, че техен съсед от петия етаж започнал да блъска по входната им врата. След като му отворили видели, че мъжът държи пистолет и бързо затворили. После се чули "гърмежи" от етажната площадка.

Мъж е установен в жилището си и е задържан за 72 часа, а пистолетът е иззет като веществено доказателство. Оръжието не е регистрирано по надлежния ред.

По случая е образувано досъдебно производство. 

