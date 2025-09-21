Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна и загина

OFFNews 21 септември 2025 в 18:55 870 0
Аспаруховият мост, Варна

Снимка БНТ
Аспаруховият мост

Възрастен мъж е скочил от Аспарухов мост във Варна, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР.

В района има засилено полицейско присъствие, прави се оглед. Движението по съоръжението е затруднено.

Сигналът е подаден в 14:05 часа. По информация на варненската полиция мъжът е починал, предаде БНТ.

Паднал е на островната зона под моста.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     