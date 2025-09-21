Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна и загина

Възрастен мъж е скочил от Аспарухов мост във Варна, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР.
В района има засилено полицейско присъствие, прави се оглед. Движението по съоръжението е затруднено.
Сигналът е подаден в 14:05 часа. По информация на варненската полиция мъжът е починал, предаде БНТ.
Паднал е на островната зона под моста.
