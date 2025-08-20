Мъж се удави в морето при Попския плаж край Царево

Мъж на 59-години беше изваден от морето в района на Попския плаж в Царево.
Мъжът влязал в бурното море на неохраняем плаж и се удавил. Полицията е сигнализирана около 15.30 часа вчера, съобщи БГНЕС.
Удавникът е от пернишкото село Дивотино. Тялото му е изпратено за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" при УМБАЛ – Бургас.
По случая е образувано досъдебно производство.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Ройтерс: Путин е склонен на отстъпки при тези 3 условия
Ройтерс: Путин е склонен на отстъпки при тези 3 условия
Ройтерс: Путин е склонен на отстъпки при тези 3 условия
Ройтерс: Путин е склонен на отстъпки при тези 3 условия