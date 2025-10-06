Мъж простреля без да иска непълнолетно момиче в Търговищко

Непълнолетно момиче от Попово е простреляно случайно от 51-годишен мъж при почистване на ловна пушка, предаде БТА.
Инцидентът е станал на 3 октомври около 22:15 в Попово, когато мъж почиствал законно притежавана от него гладкоцевна ловна пушка – 12-ти калибър.
Причинена ѝ е средна телесна повреда. Момичето е откарано в МБАЛ-Търговище, откъдето след оказаната му медицинска помощ е транспортирано с линейка в болница във Варна за налагаща се хирургическа операция.
Оръжието е иззето по надлежния ред. Мъжът е задържан.
По случая е образувано досъдебно производство за причинена телесна повреда поради незнание или поради немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност.
