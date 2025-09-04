Мъж пострада тежко при инцидент в завод ''Арсенал''

Работник е пострадал тежко при трудов инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък. Злополуката е станала днес в преди обед в един от цеховете на оръжейния завод, предаде БГНЕС.

Пострадалият мъж незабавно е транспортиран в МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" в Казанлък.

По първоначална информация, той е с тежка травма в коремната област. Към момента лекарите оценяват състоянието му и предприемат всички необходими мерки за стабилизирането му.

Причините за инцидента тепърва ще се изясняват. На място са уведомени компетентните органи, включително Инспекцията по труда, които ще започнат разследване на обстоятелствата, довели до поредната злополука в предприятието.

Този инцидент е пореден в черната хроника на оръжейния завод, където през последните години зачестиха инциденти, някои от които завършили с жертви. Преди седмица при нещастен случай в завода пострада багерист, който почина от раните си впоследствие.