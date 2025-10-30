Мъж падна от скала в крепостта Царевец

Велико Търново

Снимка Getty Images
Царевец

Мъж е паднал от скала в крепостта Царевец в четвъртък сутринта. Сигналът на телефон 112, подаден от очевидци, е получен около 11:00 часа, съобщава БТА.

На място са пристигнали екипи на полицията и пожарната.

Мъжът, който е бил на видима възраст около 45 години, е откаран във великотърновската болница, изнесен е от крепостта с помощта на пожарникари, а линейка го е откарала в болницата.

Състоянието му е тежко, той е с фрактура на подбедрицата, предстои операция, уточниха от областната болница. Случаят се изяснява.

