Мъж открадна 25 000 лв., след като хапна и избяга, без да си плати сметката

Мъж открадна 25 000 лв. от заведение в Бургас, след като хапна, без да си плати сметката. Крадецът бил бивш служител на заведението.

За случая има подаден сигнал в полицията, съобщи Нова тв.

„Извършителят на деянието е Люсеин Гергинов. Той и бивш наш служител. Първоначално, дошъл като клиент на заведението. Привлякъл е вниманието на бармана, след това му казал, че отива до паркинга да вземе парите си, но избягал и не си платил сметката. Няколко часа по-късно се върнал, прескочил е бара и събрал парите”, разказва собственикът на заведението Кристиян Киров.

Той успял да се свърже с майката на крадеца, която също работила в заведението преди години. Жената признала, че синът ѝ не спира да краде през последните години, той е с условна присъда и е в изпитателен период.

„През нейния номер успяхме да си пишем и той заяви, че ще върне парите и ще оправи нещата. След няколко дни ми писа на мен и заяви, че на 20 август ще дойде и ще върне сумата”, добави потърпевшият собственик.