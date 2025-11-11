Мъж от Троян е задържан за поругаване на надгробни плочи, съобщават от полицията в Ловеч.
Около 9:00 часа тази сутрин в Районното полицейско управление в Троян е получен сигнал от служител на гробищния парк, че е открил бутнати и разрушени надгробните плочи на пет паметника.
По случая е задържан 20-годишен местен жител, криминално проявен и осъждан.
Мъжът е задържан за срок до 24 часа.
