Мъж от Троян е задържан за поругаване на надгробни плочи, съобщават от полицията в Ловеч.

Около 9:00 часа тази сутрин в Районното полицейско управление в Троян е получен сигнал от служител на гробищния парк, че е открил бутнати и разрушени надгробните плочи на пет паметника.

По случая е задържан 20-годишен местен жител, криминално проявен и осъждан.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа.