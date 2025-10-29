Мъж нападна полицаи с брадва, униформен е със счупена ръка

Служител на полицията в Долни Чифлик е с фрактура на дясната ръка при опит за овладяване на семеен скандал във варненското село Гроздьово. Униформеният е бил нападнат с брадва от 49-годишен мъж, който е проявил агресия, след като полицейският екип се е отзовал на сигнал за домашно насилие в селото, съобщи БНТ.

След подадения сигнал, дежурният полицейски екип веднага се насочил към село Гроздьово.

Полицаят Димитър Станков твърди, че съпругът били много агресивен, още при идването на униформените. Той крещял "Никой няма да ми влезе вътре в къщата, тъй като влезе ли вкъщи, ще го заколя с брадвата", разказва Станков.

След като полицаите влезли в къщата, мъжът взел брадва и ги нападнал.

"Дръпнахме се настрани, имаше двама комшии, към тях не беше толкова агресивен, успяха да му вземат брадвата и тръгна на ръкопашен бой да се бие с колегата и се наложи да го задържим.", твърди още полицай Станков.

49-годишният мъж е познат на органите на МВР. Той системно употребява алкохол, имало е и други случаи, когато е бил агресивен, но не към полицейски служители, а към съседи, по думите на старши инспектор Цветослав Маринов, началник на участък Долни чифлик.

Нападнатият полицай разказа, че мъжът е оказал яростна съпротива. Затова при ареста са използвани помощни средства.

Той е задържан за 24 часа, а прокуратурата е образувала досъдебно производство.