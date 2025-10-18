Мъж на 27 години загина при състезание по планинско бягане в Трън

Трагичен инцидент беляза състезанието „Вертикален Руй“ в Трън. Почина 27 годишен мъж, съобщиха на официалната си страница организаторите от Трънското туристическо дружество (ТТД).

От Трънското туристическо дружество изказват съболезнования на семейството и близките.

Към момента точните причини и обстоятелства около инцидента се изясняват от компетентните органи.

От Пернишката болница потвърдиха, че екип на съдебна медицина е констатирал смъртта на състезателя на 27 години.

