Мъж на 27 години загина при състезание по планинско бягане в Трън

Трагичен инцидент беляза състезанието „Вертикален Руй“ в Трън. Почина 27 годишен мъж, съобщиха на официалната си страница организаторите от Трънското туристическо дружество (ТТД).
От Трънското туристическо дружество изказват съболезнования на семейството и близките.
Към момента точните причини и обстоятелства около инцидента се изясняват от компетентните органи.
От Пернишката болница потвърдиха, че екип на съдебна медицина е констатирал смъртта на състезателя на 27 години.
