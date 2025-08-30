Мъж е със 70% изгаряния при пожар в кравеферма край Лясковец

Над 100 крави са изгорели,

OFFNews 30 август 2025 в 08:14 314 0
Пожар в кравеферма в Лясковец

Снимка Facebook/Васил Христов
Пожар в кравеферма в Лясковец

Един човек е пострадал, изгорели са десетки крави при пожар тази нощ край Лясковец. Гасенето на огъня продължава, съобщи БНР. 

Над 100 крави са изгорели, един човек е със 70 процента изгаряния, съобщи общинският кмет Васил Христов. Пострадалият е работил във фермата, когато огънят е пламнал. 

Мъжът е приет в Спешна помощ и е транспортиран в клиниката по изгаряния в Русе, каза Станко Лазов от областната противопожарна служба, цитиран от БНР. 

Шест противопожарни екипа от Горна Оряховица и Велико Търново гасиха тази нощ пожара. Огънят е локализиран, продължава гасенето на активните огнища, уточни Лазов.  

Предстои да се установи причината за пожара. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     