Мъж е със 70% изгаряния при пожар в кравеферма край Лясковец

Един човек е пострадал, изгорели са десетки крави при пожар тази нощ край Лясковец. Гасенето на огъня продължава, съобщи БНР.

Над 100 крави са изгорели, един човек е със 70 процента изгаряния, съобщи общинският кмет Васил Христов. Пострадалият е работил във фермата, когато огънят е пламнал.

Мъжът е приет в Спешна помощ и е транспортиран в клиниката по изгаряния в Русе, каза Станко Лазов от областната противопожарна служба, цитиран от БНР.

Шест противопожарни екипа от Горна Оряховица и Велико Търново гасиха тази нощ пожара. Огънят е локализиран, продължава гасенето на активните огнища, уточни Лазов.

Предстои да се установи причината за пожара.