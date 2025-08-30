Мъж е със 70% изгаряния при пожар в кравеферма край Лясковец

Един човек е пострадал, изгорели са десетки крави при пожар тази нощ край Лясковец. Гасенето на огъня продължава, съобщи БНР.
Над 100 крави са изгорели, един човек е със 70 процента изгаряния, съобщи общинският кмет Васил Христов. Пострадалият е работил във фермата, когато огънят е пламнал.
Мъжът е приет в Спешна помощ и е транспортиран в клиниката по изгаряния в Русе, каза Станко Лазов от областната противопожарна служба, цитиран от БНР.
Шест противопожарни екипа от Горна Оряховица и Велико Търново гасиха тази нощ пожара. Огънят е локализиран, продължава гасенето на активните огнища, уточни Лазов.
Предстои да се установи причината за пожара.
