Маскиран нападна с чук прокурор в София (допълнена)

OFFNews 21 октомври 2025 в 10:39 3481 3
Чук

Прокурор от Софийската градска прокуратура е бил нападнат снощи от маскиран мъж с чук, съобщи Нова тв, без да се позовава на източници.

Драмата се разиграла около 20:30 часа снощи. Нападението е станало в подземния гараж на домашния адрес на магистрата в "Студентския град".

Все още не е ясно дали нападението е свързано с работата на прокурора или става дума за битов инцидент.

Според бТВ пребитият магистрат е бившият зам. градски прокурор на София Иво Илиев, който напусна поста по свое желание през юни и стана редови обвинител. По непотвърдена информация той е със сериозни наранявания и е настанен в болница "Токуда".

От СДВР не потвърждават за случая, но Софийската градска прокуратура потвърди, че е имало нападение срещу бивш техен служител.

.

    -7400

    3

    Gunteer

    21.10 2025 в 12:23

    -0
    +0
    Имаме повече прависти на глава от населението от всяка друга държава в ЕС, но явно всички си мислят, че насилието няма да стигне и да тях и затова не правят нищо. София е пълна с рецидивисти, които си личат, че са такива от пръв поглед. Очевидно е също, че България става все по-престъпна и никой не прави нищо. Всеки може да бъде пребит и убит без кой знае каква основателна причина. Всички са полудели, всяка проста твар иска власт сега, веднага, иска да докаже колко е силен.

    142

    2

    Октим

    21.10 2025 в 12:17

    -0
    +9
    Ако е бил от крепостните на ДЕРИБЕЙлянь ПРАСЕеФскиЙ най-уместно би било нападение с пневматичен или хидравличен чук от фабрична величина!

    4067

    1

    danvan

    21.10 2025 в 12:10

    -0
    +6
    Мутроландско ежедневие ...
     
