Маскиран нападна с чук прокурор в София (допълнена)

Прокурор от Софийската градска прокуратура е бил нападнат снощи от маскиран мъж с чук, съобщи Нова тв, без да се позовава на източници.
Драмата се разиграла около 20:30 часа снощи. Нападението е станало в подземния гараж на домашния адрес на магистрата в "Студентския град".
Все още не е ясно дали нападението е свързано с работата на прокурора или става дума за битов инцидент.
Според бТВ пребитият магистрат е бившият зам. градски прокурор на София Иво Илиев, който напусна поста по свое желание през юни и стана редови обвинител. По непотвърдена информация той е със сериозни наранявания и е настанен в болница "Токуда".
От СДВР не потвърждават за случая, но Софийската градска прокуратура потвърди, че е имало нападение срещу бивш техен служител.
