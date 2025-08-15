Машинист от дерайлиралия товарен влак: Движехме се с 58 км/ч при позволени 60 км/ч

Движехме се с 58 км/ч при позволени 60 км/ч, каза Христо Христов единият от машинистите на дерайлиралия товарен влак в Хасковско пред bTV. Вследствие на инцидента няколко цистерни с дизелово гориво се запалиха.

По думите на Христо Христов инфраструктурата в района е "под всякаква критика" и това не е първият подобен случай.

"Усетихме тласък, което е нормално при скъсването на влака. Видях контактната мрежа, че се люлее цялата. 38 години съм в тази професия, но чак такова нещо не ми се беше случвало. Това е най-сериозното произшествие. Добре, че не беше газ и нямаше взрив", разказа машинистът.

Другият машинист - Трифон Димитров, е прегледан заради високо кръвно. Той вече се чувства добре. В железниците е от 32 години. И по неговите думи чак такъв инцидент в работата му не се е случвал.

Трифон Димитров също заяви, че са се движели със скорост под максимално определената.

Общо 13 са дерайлиралите вагони край симеоновградското село Пясъчево, където тази сутрин се преобърна товарна влакова композиция с 34 вагона.

"От тях най-малко осем са цистерни с гориво, каза директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) главен комисар Александър Джартов.

