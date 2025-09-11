Малолетни пребиха и унижаваха свои връстници в парка на Ботевград (допълнена)

Група младежи на около 14 г. пребиха свои връстници в парка на Ботевград във вторник вечер. Две от пострадалите деца са били откарани в спешното отделение на местната болница, а на едно от тях е задигнат портфейлът. Родителите на пребитите деца твърдят, че полицията не е действала адекватно, въпреки подадените жалби. Освен това до момента не са предприети никакви действия спрямо побойниците.

Родители разказаха пред Нова тв, че инцидентът се е случил около 21:00–21:30 часа.

„Нашите деца играят всяка вечер в този парк, който е пълен с деца. В един момент получих обаждане, че са бити и унижавани от други деца. Когато дойдохме, на място имаше полиция и други притеснени родители. Децата трепереха, на едно му течеше кръв от носа, друго беше с разбита устна. Бяха насинени”, обясни баща на пострадало дете.

Побойниците избягали. По думите на родителите те били доведени в местното РУ 15-20 минути по-късно, а с тях имало и родител.

„Доколкото знаем едното момче, проявило агресията, след месец ще навърши 15 г. Другото е около 13-годишно. Разбрахме, че по-голямото момчето тренира бокс в местен спортен клуб”, посочи мъжът.

Той твърди, че „не е било само бой” това, на което е бил подложен синът му.

„Унижавали са го. Него и други деца. Плюли са ги. Накарали са ги да си наведат главите напред на пейките и тогава са ги удряли”, разказа той.

Според друг баща детето му е бито в централната част на града от същите младежи. Той беше категоричен, че агресията не е провокирана с нищо. Майка на друго бито дете подчерта, че не е имало видима причина за ескалацията.

Теодор Бочев от „Криминална полиция” заяви, че сигналът за бити деца в градския парк в Ботевград е получен на 9 септември в 21:55 часа. На място веднага се е отзовал патрул, който е бил най-близо, и е заварил шест деца, които са обяснили, че са бити. По думите му малко по-късно са установени и заподозрените за побоя. Те са на 12 и 14-годишна възраст и са докарани в РПУ-то.

„Те не са познати на полицията. Взети са им обяснения. Съдействат. Не мога да дам подробности, но мога да кажа, че агресията не е предизвикана от страна на другите деца”, заяви Бочев и добави, че досъдебното производство е за хулиганство.

Малко по-късно от прокуратурата дойде съобщение, че случаят се разследва.

За този вид престъпления по чл. 325, ал. 1 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода до две години или пробация, както и обществено порицание.

За непълнолетните извършители законодателят е предвидил замяна на наказанията с по-леки от предвидените, които ще се преценяват в конкретния случай. От държавното обвинение обясниха, че съгласно българското законодателство малолетните лица (под 14-годишна възраст) са наказателно неотговорни, поради което за тях може единствено да бъдат приложени възпитателни мерки от местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.