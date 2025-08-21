Локализиран е пожарът в Сливница

Пожарът в Сливница е локализиран, скоро ще бъде напълно изгасен, съобщи старши комисар Георги Иванов от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН)–София.

Ситуацията е изцяло под контрол. Хората в Сливница, които живеят в района, не бива да са притеснени. Общо шест екипа работят на място. На място работят, освен 25 пожарникари, и около 60 доброволци от Сливница. Те веднага се притекоха след сигнала за опасност и се включиха активно съвместно с колегите в локализирането на пожара. Имаше застрашени около 10-15 къщи, които бяха буквално до гората, каза още старши комисар Иванов.

Добрата синхронизация между институциите отново е налице, каза областният управител на София област Силвия Арнаутска, цитиран от БТА.

По-рано днес беше активирана системата BG-Alert заради пожара в Сливница.