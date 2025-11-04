Линейка блъсна и уби човек в Симеоновград

Пешеходец почина след удар от линейка в Симеоновград.
Инцидентът се е случил в сутрешните часове на деня, около 10:00 часа, предаде bTV.
64-годишен водач на специализиран автомобил е извършвал маневра на заден ход на площад пред спешното отделение, когато е блъснал пешеходеца на 66 години.
Той е паднал и е ударил главата си. Напът към хасковската болница пострадалият е починал.
Образувано е досъдебно производство. Водачът е задържан за 24 часа и е дал проба за кръвни изследвания.
