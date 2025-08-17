Лекари в Крит спасиха българка, намушкана 10 пъти с нож от друг нашенец

Лекарите в Крит спасиха българка, намушкана с нож от друг българин, с когото живее. Той е арестуван.
"Пациентката е без опасност за живота. В интензивното отделение е, където се възстановява след операция“. Това съобщиха лекуващите лекари от Крит за българката, приета след 10 намушквания с нож.
Според разследването на полицията досега пострадалата е била удряна със стол от мъжа, с когото живее, който също е българин. Това се е случило след скандал между двамата. В опит да се спаси от ударите и да потърси помощ жертвата влиза в лек автомобил. Там извършителят я достига и я пробожда десет пъти с нож.
Извършителят е задържан и ще бъде обвинен в нанасяне на тежка телесна повреда и опит за убийство.
Срещу него и преди е подавана жалба за домашно насилие. Дори при предишния случай властите на Крит са предложили на българката да бъде настанена на безопасно място, но тя отказала.
По повод на инцидента с българката психолози и полицаи коментират в медиите, че при риск от домашно насилие хората да се обръщат за помощ към специалисти, за да не се достига до фатални случаи, съобщава БНР.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Радев: Срещата Тръмп-Путин възстанови надеждата за мир
Радев: Срещата Тръмп-Путин възстанови надеждата за мир
Радев: Срещата Тръмп-Путин възстанови надеждата за мир
Исканията на Путин: Украйна да му подари Донбас и да се откаже от ЕС и НАТО