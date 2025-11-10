Лекар умишлено прегази куче в София

OFFNews 10 ноември 2025 в 14:10 2558 3
Мястото на инцидента

Снимка БНТ
Мястото на инцидента.

Гръден хирург умишлено прегази куче в столичния квартал "Раозсадника". Инцидентът е от вчера, когато мъжът е проявил жестокост към четириногото, съобщиха зрители на БНТ.

Кучето Мая, живяло повече от 14 г. сред хората в квартала, известно с добрия си нрав и дружелюбие към всички, е умишлено прегазено от човек, който целенасочено насочи автомобила си към нея, докато животното спеше, разказват очевидци.

Според тях видео от охранителна камера ясно показвало как водачът преминал с колата си през спящото животно, без да направи опит да спре или избегне удара.

Свидетели на случката заявяват, че хирургът бил във видимо неадекватно състояние.

Хората настояха за:

1. Пълно разследване на инцидента и проверка на лицето, включително дали е годно да упражнява лекарска дейност;
2. Публично разгласяване на случая от медиите, за да се осигури прозрачност и превенция на подобни актове;
3. Прилагане на закона с цялата му строгост, както е предвидено в чл. 325б от Наказателния кодекс – "Който прояви жестокост към гръбначно животно, причинявайки му смърт или трайно страдание, се наказва с лишаване от свобода до 3 години и глоба до5 000 лв.". Както и по чл. 7 и чл. 26 от Закона за защита на животните – забрана за насилие и задължение на държавата да реагира при сигнали за жестокост.

    Коментари
    19658

    3

    voododoll

    10.11 2025 в 14:38

    -0
    +13
    Опитал е да лъже, опитал е да клинчи, и накрая си е признал. Молил се е да не се разгласява случая, щото бил градил кариера 10 години. А тва мислил ли го е когато умишлено е прегазил животното? Мислел бил че е умряло, за тва минал и с предните и със задните гуми през него.
    Изгледах клипчето и ми идваше да тръгна да го диря и да го приключа лично, тоя дебил. Тва не е инцидент, дова е умишлено убийство по особено жесток и мъчителен начин. Като го затисна с гумата, спря върху него. Това не е инцидент! Тоя е за максимална присъда! И спиране на лекарски права до живот!

    1105

    2

    781000

    10.11 2025 в 14:34

    -0
    +3
    Най-вероятно е бил жестоко дрогиран. Дано се разбере. Много жалко за горкото животно. Но и да си хирург не е изобщо лесно, и повечето от тези хора посягат често към дрогата и алкохола.

    4074

    1

    yassenk

    10.11 2025 в 14:27

    -0
    +23
    Урод!
     
    X

