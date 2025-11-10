Лекар умишлено прегази куче в София

Гръден хирург умишлено прегази куче в столичния квартал "Раозсадника". Инцидентът е от вчера, когато мъжът е проявил жестокост към четириногото, съобщиха зрители на БНТ.

Кучето Мая, живяло повече от 14 г. сред хората в квартала, известно с добрия си нрав и дружелюбие към всички, е умишлено прегазено от човек, който целенасочено насочи автомобила си към нея, докато животното спеше, разказват очевидци.

Според тях видео от охранителна камера ясно показвало как водачът преминал с колата си през спящото животно, без да направи опит да спре или избегне удара.

Свидетели на случката заявяват, че хирургът бил във видимо неадекватно състояние.

Хората настояха за:

1. Пълно разследване на инцидента и проверка на лицето, включително дали е годно да упражнява лекарска дейност;

2. Публично разгласяване на случая от медиите, за да се осигури прозрачност и превенция на подобни актове;

3. Прилагане на закона с цялата му строгост, както е предвидено в чл. 325б от Наказателния кодекс – "Който прояви жестокост към гръбначно животно, причинявайки му смърт или трайно страдание, се наказва с лишаване от свобода до 3 години и глоба до5 000 лв.". Както и по чл. 7 и чл. 26 от Закона за защита на животните – забрана за насилие и задължение на държавата да реагира при сигнали за жестокост.