Ламборгини блъсна две коли на магистрала ''Хемус'', петима души са пострадали

OFFNews 14 септември 2025 в 22:48 465 0
Хемус

Снимка МРРБ
Магистрала Хемус

Петима души, сред които и 4-годишно дете, пострадаха при катастрофа на автомагистрала „Хемус“, съобщиха днес от областната дирекция на полицията във Варна.

Лек автомобил "Ламборгини" настигнал и блъснал две други коли. По първоначални данни шофьорът е загубил контрол. Колата се завъртяла и блъснала другите участници в движението. Всички пострадали са откарани за преглед. Детето и майка му са с фрактури. Състоянието на останалите все още не е съобщено.

Шофьорът, предизвикал произшествието, е на 56 години. Направените му тестове за алкохол и наркотици са отрицателни.

Последният тежък пътен инцидент във Варненско беше в края на август. Тогава мъж на 25 г. загина, след като навлезе с колата си в насрещното и се блъсна в друг автомобил.

