Кутсуз: Маскирани перничани стреляха и обраха мъж. Взеха му 10 лв.

OFFNews 10 ноември 2025 в 12:22 483 1
Арестувани

Снимка Архив

Маскирани перничани стреляха и обраха мъж, но у човека имало само 10 лв. и телефон, който също е задигнат, съобщиха от полицията. Нападението се е случило на 7 ноември, час преди полунощ.

52-годишният перничанин е нападнат до жп спирка „Разпределителна“. Двама маскирани мъже в черни дрехи го заплашили с пистолет. Дори на няколко пъти стреляли за по-достоверно.

После пребили мъжа, но той успял да се обади в полицията.

Пострадалият е получил разкъсно-контузна рана, която е обработена и зашита в пернишката болница. 

Извършителите на нападението на 18 и 23 години били открити за по-малко от 24 часа и арестувани. Двамата са познати на МВР. Ще останат в ареста за до 72 часа, предстои обаче съдът да се произнесе по исканата от прокуратурата мярка "задържане под стража".

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    42

    1

    Октим

    10.11 2025 в 12:53

    -0
    +8
    Четейки само първата дума от заглавието излиза, че в тази помия, която не знам кой още от чисто сърце нарича държава, щастието и късмета означават да не бъдеш нападнат, ограбен и пребит ...
     
    X

    Битката при Сталинград. Фронтова линия с Камен Невенкин. 5.11.25