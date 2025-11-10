Кутсуз: Маскирани перничани стреляха и обраха мъж. Взеха му 10 лв.

Маскирани перничани стреляха и обраха мъж, но у човека имало само 10 лв. и телефон, който също е задигнат, съобщиха от полицията. Нападението се е случило на 7 ноември, час преди полунощ.

52-годишният перничанин е нападнат до жп спирка „Разпределителна“. Двама маскирани мъже в черни дрехи го заплашили с пистолет. Дори на няколко пъти стреляли за по-достоверно.

После пребили мъжа, но той успял да се обади в полицията.

Пострадалият е получил разкъсно-контузна рана, която е обработена и зашита в пернишката болница.

Извършителите на нападението на 18 и 23 години били открити за по-малко от 24 часа и арестувани. Двамата са познати на МВР. Ще останат в ареста за до 72 часа, предстои обаче съдът да се произнесе по исканата от прокуратурата мярка "задържане под стража".