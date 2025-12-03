Куриоз: Химически тоалетни се изсипаха от камион на магистрала ''Тракия''

Шофьори, пътуващи по автомагистрала "Тракия" в посока София тази сутрин, станаха свидетели на необичайна гледка, предаде Нова телевизия.
Товарен камион разсипал товара си - химически тоалетни, преди входа на столицата. Мобилните тоалетни кабинки са се стоварили в аварийната лента в района на отбивката за Равно поле.
Никоя от движещите се по автомагистралата коли не са били ударени от тоалетна в движение. За щастие няма и пострадали хора.
Шофьорът на камионетката веднага отбил и започнал да събира изпадналия си товар от шосето, отбелязва телевизията.
