Криминално проявен троши с чук апартамент в Несебър

В понеделник вечерта 30-годишен мъж е трошил домашното обзавеждане с чук в апартамент на несебърската улица "Струма", съобщиха от МВР - Бургас.

Мъжът е криминално проявен.

При претъсването полицията е открила и иззела марихуана с тегло около 500 грама.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа.