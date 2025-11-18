Криминално проявен троши с чук апартамент в Несебър

В понеделник вечерта 30-годишен мъж е трошил домашното обзавеждане с чук в апартамент на несебърската улица "Струма", съобщиха от МВР - Бургас.
Мъжът е криминално проявен.
При претъсването полицията е открила и иззела марихуана с тегло около 500 грама.
Мъжът е задържан за срок до 24 часа.
