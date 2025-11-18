Криминално проявен троши с чук апартамент в Несебър

OFFNews 18 ноември 2025 в 13:14 744 0
Несебър - новият град

Снимка Община Несебър
Несебър

В понеделник вечерта 30-годишен мъж е трошил домашното обзавеждане с чук в апартамент на несебърската улица "Струма", съобщиха от МВР - Бургас.

Мъжът е криминално проявен.

При претъсването полицията е открила и иззела марихуана с тегло около 500 грама.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

