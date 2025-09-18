Криминално проявен мъж нападна ученик пред училище в Лясковец

17-годишен ученик от Лясковец е с разбита уста, след като е бил нападнат пред училището си от 39-годишен криминално проявен мъж, предаде БНР.
Инцидентът станал вчера по обяд по време на междучасие, когато група ученици са стояли пред гимназия „Максим Райкович“ в Лясковец.
Мъжът се приближил до тях, възникнало пререкание и той ударил с юмрук в устата 17-годишния младеж, съборил го на земята и отправял обидни думи към останалите ученици от групата.
Пострадалият ученик е получил медицинска помощ в болницата в Горна Оряховица и е освободен за домашно лечение.
Нападателят е задържан и отведен в полицейското управление. Причините за конфликта тепърва се изясняват.
Образувано е досъдебно производство за хулиганство.
