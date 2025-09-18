Криминално проявен мъж нападна ученик пред училище в Лясковец

17-годишен ученик от Лясковец е с разбита уста, след като е бил нападнат пред училището си от 39-годишен криминално проявен мъж, предаде БНР.

Инцидентът станал вчера по обяд по време на междучасие, когато група ученици са стояли пред гимназия „Максим Райкович“ в Лясковец.

Мъжът се приближил до тях, възникнало пререкание и той ударил с юмрук в устата 17-годишния младеж, съборил го на земята и отправял обидни думи към останалите ученици от групата.

Пострадалият ученик е получил медицинска помощ в болницата в Горна Оряховица и е освободен за домашно лечение.

Нападателят е задържан и отведен в полицейското управление. Причините за конфликта тепърва се изясняват.

Образувано е досъдебно производство за хулиганство.