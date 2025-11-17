Контрабандист на 12 000 кутии цигари получи 2 години затвор

Окръжна прокуратура – Благоевград приключи дело за извършено престъпление за контрабанда на акцизни стоки в големи размери, съобщиха от митниците и прокуратурата.
На 10.11.2025 г. на МП Златарево пристигнал влекач с полуремарке без натоварена стока, управляван от гражданина на Сърбия А.П.
Моторното превозното средство било селектирано за проверка. По време на извършения щателен контрол митническите служители открили под товарното помещение тайник с цигари без български акцизен бандерол. Общото количество на контрабандната стока с три различни търговски марки е 12 210 кутии или 244 200 къса.
Водачът А.П. е бил привлечен в качеството на обвиняем за пренасяне от Република Северна Македония в Република България на стоки за търговски цели в големи размери без знанието и разрешението на митниците.
С определение на съда на обвиняемия е наложено наказание от 2 години и 11 месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване е отложено за срок от 5 години. Предметът на контрабандата (244 200 къса цигари) е отнет в полза на държавата и е постановено унищожаването им.
Определението на съда има последиците на влязла в сила присъда.
