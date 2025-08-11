Командир на взвод загина след катастрофа на военен УАЗ и кола край Елхово

Военнослужещ на 52 години е загинал в катастрофа при разклона за село Маломирово до Елхово. Капитан Николай Иванов Илиев е починал в линейката - на път за областната болница „Св. Пантелеймон“ в Ямбол. Той е командир на взвод, на служба в Българската армия от 23 януари 1995 г.

Сигналът за катастрофата с трима ранени, от които двама военнослужещи от състава на Сухопътните войски, е получен към 16:50 часа днес. Сблъскали са се военен автомобил УАЗ и лека кола. Движението в участъка е временно ограничено, провеждат се процесуално-следствени действия.

Шофьорът - старши сержант Георги Димитров Георгиев, е на 46 години. Той е с фрактури на крайниците. В момента се подготвя транспортирането му със самолет „Спартан“ към Военномедицинска академия в София, заяви пред БТА заместник-директорът на Ямболската болница д-р Валентин Вълчев.

Тестовете за алкохол и наркотици на шофьора на военния автомобил са отрицателни, съобщават от министерството на отбраната.

В отделението по хирургия на ямболската болница е приет шофьорът на лекия автомобил. Той е с контузия на главата, мозъчно сътресение и травма на гръдния кош.