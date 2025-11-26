Коледни бонуси от 400 лв. ще получат в МВР

Коледен бонус от 400 лв. ще вземат служителите на МВР. Заповед за изплащането на допълнителните суми вече е подписана от вътрешния министър Даниел Митов.
Бонуси се раздават в края на всяка година с аргумента - постигнати резултати в работата.
Това се случва на фона на солидното увеличение с 50% на заплатите във вътрешното ведомство.
Скокът стана с промени в Закона за МВР. С новите текстове полицейските заплати бяха обвързани със средните в страната.
26.11 2025 в 19:02
