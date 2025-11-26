Коледни бонуси от 400 лв. ще получат в МВР

OFFNews 26 ноември 2025 в 18:26 459 1
МВР

Снимка Архив

Коледен бонус от 400 лв. ще вземат служителите на МВР. Заповед за изплащането на допълнителните суми вече е подписана от вътрешния министър Даниел Митов.

Бонуси се раздават в края на всяка година с аргумента - постигнати резултати в работата.

Това се случва на фона на солидното увеличение с 50% на заплатите във вътрешното ведомство.

Скокът стана с промени в Закона за МВР. С новите текстове полицейските заплати бяха обвързани със средните в страната. 

    47

    1

    Октим

    26.11 2025 в 19:02

    -0
    +0
    Всички некадърници и неграмотници, само не и пенсионерите, които заслужават най-много!
     