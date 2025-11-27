Кола влетя в аптека в Пловдив, по чудо няма пострадали

27 ноември 2025
Снимка Pixabay

Младеж влетя с автомобила си в аптека в Пловдив късно снощи. По чудо няма пострадали, съобщи бТВ. 

Инцидентът е станал около 22:00 часа на кръстовището на улиците „Богомил“ и „Родопи“.

Според очевидци колата се движела много бързо и ударила друг автомобил, след което влетяла във витрината на аптеката. По това време търговският обект бил затворен, но мястото е доста оживено. 

„Видях, че колата, която идва, се движи доста бързо. От ъгъла излизаше таксито и просто колата натисна спирачки, но не можа да спре, удари се в таксито и влезе в аптеката“, разказва Иван Чананкчалиев, очевидец на инцидента.

