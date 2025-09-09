Кола удари 63-годишна жена с тротинетка

Кола е блъснала 63-годишна жена с тротинетка във Велико Търново. Шофьорът твърди, че я е видял чак когато се озовала на предния капак на колата, разказа бТВ.

Инцидентът e станал малко след 12 часа на улица „Краков“ в района на голям хипермаркет в старата столица. Жената карала по улицата, когато внезапно от паркинга на хипермаркета излязъл лек автомобил, който я ударил.

Пострадалата е приета в областната болница във Велико Търново с фрактура на раменната става.

По случая е образувано досъдебно производство, а причините за катастрофата се изясняват.

Водачът се притекъл на помощ на жената и съдействал на екипите на полицията и спешна помощ.