Кола се вряза в жилищен вход в Асеновград

OFFNews 08 септември 2025 в 14:20 264 0
Кола се вряза в жилищен вход в Асеновград

Снимка Фейсбук/ БНТ
Кола се вряза в жилищен вход в Асеновград

Кола се вряза в жилищен вход в Асеновград след сблсъсък с друг автомобил, предаде БНТ. 

Инцидентът е станал малко преди 2:00 часа тази нощ на бул. "България". По чудо няма пострадали. 

Сблъскали са се два автомобила, след което единият е изхвърчал от пътното платно и се е блъснал във вратата на блока.

Катастрофата се е разминала само с материални щети. 

Водачите на двата леки автомобила са тествани за алкохол. Пробите им са отрицателни.

Инцидентът е отработен по административен ред.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Проливите: Руските амбиции към тях и съдбата на България