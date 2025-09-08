Кола се вряза в жилищен вход в Асеновград след сблсъсък с друг автомобил, предаде БНТ.
Инцидентът е станал малко преди 2:00 часа тази нощ на бул. "България". По чудо няма пострадали.
Сблъскали са се два автомобила, след което единият е изхвърчал от пътното платно и се е блъснал във вратата на блока.
Катастрофата се е разминала само с материални щети.
Водачите на двата леки автомобила са тествани за алкохол. Пробите им са отрицателни.
Инцидентът е отработен по административен ред.
