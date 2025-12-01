Кола се вряза в заведение за бързо хранене във Враца, има пострадали

01 декември 2025
Двама души са в болница след като автомобил със софийска регистрация се е врязал в заведение за бързо хранене на паркинга на голям хипермаркет във Враца, предаде БГНЕС. 

Инцидентът е станал тази нощ. Пострадали са шофьорът на колата и негов спътник. Те са на 25 и 22 години и са настанени в плевенска болница.

Единият е с фрактура на крайник, а другият е с травма на главата, съобщиха от дирекцията на полицията в Плевен.

Двамата най-вероятно са се движили с превишена скорост, тъй като ударът е бил толкова силен, че са минали през бариерата на паркинга, врязали са се в заведението за бързо хранене, минали са през метално заграждение и са спрели до жп релси.

След инцидента двамата са избягали, но по-късно са се предали на полицията в Червен бряг. Не е ясно дали на място да били тествани за алкохол и наркотици.

