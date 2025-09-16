Кола се вряза в кафе-закусвалня в Асеновград

OFFNews 16 септември 2025 в 10:02 462 2
Заведението

Снимка Скрийншот/Нова
Кафе-закусвалнята в Асеновград

Лек автомобил връхлетя в кафе-закусвалня в Асеновград и се заби в маси и столове. Колата унищожи дървената конструкция на търговския обект и нанесе сериозни щети, предаде Нова.

Инциидентът се случва само седмица, след като кола се вряза в жилищен блок на централен булевард в Асеновград и отнесе входната врата на жилищната сграда.

Лекия автомобил връхлетял в кафе-закусвалнята в следобедните часове в неделя (14.09). Той е идвал от квартал "Горни Воден" към Асеновград и шофьорът е загубил контрол над колата, след което се качил на тротоара, преминал през каменната ограда и се забил в пейките и масите на закусвалнята.

Собственикът на търговския обект обясни, че по време на инцидента не е имало хора в кафе-закусвалнята. Той подчерта, че в неделя е бил почивният ден на персонала и не е имало и клиенти.

Мъзът посочи, че подобно нещо се случва за първи път и за него най-важното е, че няма жертви и пострадали хора. По думите му щетите са поправими, но не уточни дали обектът има застраховка и кой ще поеме разходите по възстановяването им.

    Някой да знае как се губи контрол над кола на сух път?

    Българи юнаци!!! / и големи тъпаци /
     
