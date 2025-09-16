Кола се вряза в кафе-закусвалня в Асеновград

Лек автомобил връхлетя в кафе-закусвалня в Асеновград и се заби в маси и столове. Колата унищожи дървената конструкция на търговския обект и нанесе сериозни щети, предаде Нова.
Инциидентът се случва само седмица, след като кола се вряза в жилищен блок на централен булевард в Асеновград и отнесе входната врата на жилищната сграда.
Лекия автомобил връхлетял в кафе-закусвалнята в следобедните часове в неделя (14.09). Той е идвал от квартал "Горни Воден" към Асеновград и шофьорът е загубил контрол над колата, след което се качил на тротоара, преминал през каменната ограда и се забил в пейките и масите на закусвалнята.
Собственикът на търговския обект обясни, че по време на инцидента не е имало хора в кафе-закусвалнята. Той подчерта, че в неделя е бил почивният ден на персонала и не е имало и клиенти.
Мъзът посочи, че подобно нещо се случва за първи път и за него най-важното е, че няма жертви и пострадали хора. По думите му щетите са поправими, но не уточни дали обектът има застраховка и кой ще поеме разходите по възстановяването им.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
3920
2
16.09 2025 в 10:46
3146
1
16.09 2025 в 10:42
Киселова забрани на депутат от Възраждане да посети Битоля - той отиде
Джей Ди Ванс ще бъде водещ на ''Шоуто на Чарли Кърк''
Авиокомпании временно отстраняват служители заради публикации за убийството на Чарли Кърк
Хванаха сина на бившата шефка на спецпрокуратурата с 50 кг марихуана
Британски тайфуни ще пазят полското небе
Тръмп най-сетне нарече Русия агресор във войната с Украйна