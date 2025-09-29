Кола се обърна по таван върху мантинела на изхода на Пловдив към Пазарджик

Кола се обърна по таван върху мантинела на пътя на кръговото на изхода на Пловдив в посока Пазарджик.
Катастрофата е станала преди около 2 часа.
По първоначална информация няма данни за тежко пострадали, но материалните щети по автомобила са сериозни.
Причините за катастрофата се изясняват.
На място са пристигнали служители на „Пътна полиция“ за обезопасяване на участъка.
Движението се осъществява в една лента.
29.09 2025 в 11:47
