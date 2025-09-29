Кола се обърна по таван върху мантинела на изхода на Пловдив към Пазарджик

OFFNews
Кола се обърна по таван върху мантинела на пътя на кръговото на изхода на Пловдив в посока Пазарджик.

Катастрофата е станала преди около 2 часа. 

По първоначална информация няма данни за тежко пострадали, но материалните щети по автомобила са сериозни.

Причините за катастрофата се изясняват.

На място са пристигнали служители на „Пътна полиция“ за обезопасяване на участъка.

Движението се осъществява в една лента.

    helper68

    29.09 2025 в 11:47

