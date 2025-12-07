Кола пропадна в отворила се от дъждовете дупка в Пловдив

OFFNews 07 декември 2025 в 12:13 742 2
Пропадналата кола

Снимка бТВ

Автомобил пропадна в отворила се дупка на улица "Петър Стоев" в Пловдив. Инцидентът е станал вчера вечер, няма пострадали, съобщи бТВ.

Пристигналият полицейски патрул констатирал, че предната лява гума и част от колата са попаднали в дупка, отворила се вероятно от дъждовете. 

След проливните дъждове в Южна България проходът Троян-Кърнаре е затворен временно поради свличане на голямо количество земна и скална маса на няколко километра след Кърнаре, в посока върха.

Заради продължителния дъжд вчера в района на трети тунел на пътя Асеновград-Смолян се активира свлачище.

    18546

    2

    Fro24

    07.12 2025 в 13:23

    -0
    +0
    То цялата ни ртабота такава - отива на пропадане сериозно при това.

    7000

    1

    Неук

    07.12 2025 в 12:53

    -0
    +0
    Сега КАТ да състави АУАН за движение с несъобразена с пътните условия скорост, нищо че човекът може и даже да е бил паркирал вече колата си и тя да е пропаднала по-късно.
     
