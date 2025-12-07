Кола пропадна в отворила се от дъждовете дупка в Пловдив

Автомобил пропадна в отворила се дупка на улица "Петър Стоев" в Пловдив. Инцидентът е станал вчера вечер, няма пострадали, съобщи бТВ.
Пристигналият полицейски патрул констатирал, че предната лява гума и част от колата са попаднали в дупка, отворила се вероятно от дъждовете.
След проливните дъждове в Южна България проходът Троян-Кърнаре е затворен временно поради свличане на голямо количество земна и скална маса на няколко километра след Кърнаре, в посока върха.
Заради продължителния дъжд вчера в района на трети тунел на пътя Асеновград-Смолян се активира свлачище.
07.12 2025
07.12 2025
