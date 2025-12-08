Кола качи джип върху предницата си

Лека кола е качила джип на предния си капак днес в София.
За необичайния инцидент се разбира от видеоклип, публикуван във Фейсбук страницата "Катастрофи в София".
Потребителят, качил видеото, Ангелина Василева уточнява, че това се е случило в "Люлин".
Все още не са изяснени причините за инцидента.
