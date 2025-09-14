Кола избухна в пламъци и изгоря напълно на 'Цариградско шосе'

Кола избухна в пламъци и напълно изгоря на "Цариградско шосе" в София, предаде БНТ.

Все още не е ясна причината за инцидента, но според очевидци няма пострадали.

Районът не е отцепен.

Това е втори инцидент на „Цариградско шосе“ през последните дни. В нощта срещу 13 септември стана челна катастрофа между автомобил и камион, който миеше булеварда.