Кола избухна в пламъци и изгоря напълно на 'Цариградско шосе'

14 септември 2025
Кола избухна в пламъци и напълно изгоря на 'Цариградско шосе'

Кола избухна в пламъци и напълно изгоря на "Цариградско шосе" в София, предаде БНТ.

Все още не е ясна причината за инцидента, но според очевидци няма пострадали.

Районът не е отцепен.

Това е втори инцидент на „Цариградско шосе“ през последните дни. В нощта срещу 13 септември стана челна катастрофа между автомобил и камион, който миеше булеварда.

    dolivo

    14.09 2025 в 12:54

    Литиеви батерии?
     
