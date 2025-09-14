Кола избухна в пламъци и изгоря напълно на 'Цариградско шосе'

Кола избухна в пламъци и напълно изгоря на "Цариградско шосе" в София, предаде БНТ.
Все още не е ясна причината за инцидента, но според очевидци няма пострадали.
Районът не е отцепен.
Това е втори инцидент на „Цариградско шосе“ през последните дни. В нощта срещу 13 септември стана челна катастрофа между автомобил и камион, който миеше булеварда.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
24568
1
14.09 2025 в 12:54
Протест на ''Възраждане'' отново поиска оставка и запазване на лева
Протест в София срещу полевите тестове за наркотици
Бой на летище София тази нощ (обновена)
Кога България ще има летателна техника за борба с пожарите? - пита протестът пред НС
Петков за делото срещу Коцев: Безобразно! Съдията свърши работата на прокуратурата. Всички свободни - на площада