Кола блъсна 78-годишна жена на заден ход в Бургас и я влачи няколко метра

OFFNews 10 ноември 2025 в 20:11 1363 0
Телевизията разполага с видеото, но не го публикува поради етични норми

Снимка Нова телевизия
Шофьор блъсна възрастна жена на улица в Бургас на заден ход и я влачи в продължение на няколко метра. 

Случаят е от 6 ноември. Инцидентът, според часовника на камерата, е станал минути преди 14 часа, съобщава Нова тв.

На видеокадрите се вижда още как шофьорът спира, отваря предната врата, поглежда назад, докато покрай него, в обратната посока, минава друга кола. След това автомобилът продължава движението си, а после обръща и се връща.

От заснетото видео става ясно, че на мястото на инцидента е пристигнала и полиция.

От МВР уточняват, че блъснатата жена е на 78 години, а водачът на колата - на 50. Пешеходката е настанена в болница с фрактури на черепа в лицевата и тилната част и с опасност за живота.

