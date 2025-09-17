Кметът на Огняново твърди, че е нападнат от хотелиер заради незаконни сондажи

Кметът на Огняново Иван Ижбехов обяви в публикация във фейсбук, че е бил нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи за минерална вода.

Ижбехов твърди, че по негов сигнал днес Басейнова дирекция е направила проверка за незаконни сонди в хотелски комплекси и поименно назовава "Валентина касъл" и "Роял Валентина касъл". След приключване на проверката при него дошъл собственикът на комплекса, за да поговорят.

"Разговорът започна съвсем нормално, в спокоен тон, като темата, която обсъждахме, беше моето желание да бъдат установени всички незаконни сондажи за минерална вода и да бъде спряна практиката някои хора да трупат печалби, в ущърб на местното население. В един момент, съвсем неочаквано и в гръб, бях физически нападнат от лицето Валентин Четрафилов, собственик на комплекса. Вследствие на ударите, които ми бяха нанесени внезапно в тила, бях повален на земята и в напълно беззащитно състояние получих още удари с ръце и крака. Преди да си тръгне, оставяйки ме с окървавено лице, нападателят ме заплаши и заяви, че ако съобщя на някого за случилото се или ако продължа да търся за наличие на незаконни сонди за минерална вода, той лично ще даде 200 000 лева, за да бъде извършено убийство срещу мен", пише огняновският кмет.

Според него имал травми като "аркади, хематоми, охлузвания и други", които са били документирани с "надлежно извадено медицинско свидетелство". Ижбехов допълва, че ще подаде жалба в прокуратурата, за да бъде подведен под отговорност извършителят на деянието.

Ижбехов е безпартиен и управлява втори мандат селото.

"Бъдете спокойни! Утре ще бъда на работното си място и ще продължа да изпълнявам задълженията си като Ваш кмет. Тази вечер няма да мога повече да отговарям на Вашите позвънявания и съобщения. Отново в утрешния ден, ще мога да разговарям и с всеки, който се е притеснил или иска да чуе лично от мен как се чувствам", съобщава пострадалият.

Той призовава всички да останат спокойни и да не търсят саморазправа.

"И все пак, ако в бъдеще нещо лошо се случи с мен, моите близки или нашето имущество, ще държа лично отговорен човека, който отправи тези заплахи, както ще държа отговорен и всеки друг, който реши да се възползва от ситуацията и по този начин си намери повод да ни навреди! Благодаря Ви за подкрепата! Заедно ще запазим реда, спокойствието и достойнството на нашето село", пише още Ижбехов.

Нападателят Валентин Четрафилов е известен като собственик на обърнатата къща в Марчево. През 2019 г. в обърнатата къща, построена със субсидия от ДФ "Земеделие" Четрафилов заключил проверяващи от Фонда и близо час отказва да ги пусне, напомня БНТ.