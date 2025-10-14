Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско, има пострадал

14 октомври 2025
Кадри от катастрофата на пътя между Симитли и Банско.

Снимка ФБ/Застраховки Симитли
Кадри от катастрофата на пътя между Симитли и Банско.

Катастрофа между микробус и лек автомобил затвори главния път между Симитли и Банско, предаде БНТ.

Инцидентът е станал около 12:00 часа, а движението през прохода "Предела" е временно спряно и в двете посоки.

По първоначална информация е пострадала жената от автомобила.

Пътна полиция и служители на Областно пътно управление спират движението, докато превозните средства бъдат изтеглени.

