Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско, има пострадал

Катастрофа между микробус и лек автомобил затвори главния път между Симитли и Банско, предаде БНТ.
Инцидентът е станал около 12:00 часа, а движението през прохода "Предела" е временно спряно и в двете посоки.
По първоначална информация е пострадала жената от автомобила.
Пътна полиция и служители на Областно пътно управление спират движението, докато превозните средства бъдат изтеглени.
