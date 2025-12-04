Катастрофа с трамвай блокира движението в центъра на София

Катастрофа с трамвай затруднява движението на бул. "Княгиня Мария Луиза" и ул. "Екзарх Йосиф", близо до Централни хали в София, съобщават очевидци във фейсбук групата "Катастрофи в София".
На мястото на инцидента има екип на полиция.
Не се съобщава за пострадали към момента.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
510
1
04.12 2025 в 15:59
хахахахха
За танго са нужни двама - Тръмп не е особен оптимист след срещата Путин - Уиткоф
ГЕРБ изпратиха с аплодисменти Даниел Митов, дал сериозна заявка да стане държавник
Тошко Йорданов: Слава богу - полицията не би, иначе щеще да има ''майка му разплакана, сестра му разплакана'' (видео)
ГЕРБ изпратиха с аплодисменти Даниел Митов, дал сериозна заявка да стане държавник
Тошко Йорданов: Слава богу - полицията не би, иначе щеще да има ''майка му разплакана, сестра му разплакана'' (видео)