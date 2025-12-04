Катастрофа с трамвай блокира движението в центъра на София

04 декември 2025
Снимка Катастрофи в София
Катастрофа с трамвай затруднява движението на бул. "Княгиня Мария Луиза" и ул. "Екзарх Йосиф", близо до Централни хали в София, съобщават очевидци във фейсбук групата "Катастрофи в София".

На мястото на инцидента има екип на полиция.

Не се съобщава за пострадали към момента.

    sandman

    04.12 2025 в 15:59

    Тези даже не знаят кой е с предимство (и защо), но книжки вземат. Кроманьонци.
    хахахахха
     
