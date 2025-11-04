Катастрофа на ''Цариградско шосе'', движението е затруднено

Катастрофа на "Цариградско шосе" блокира трафика от центъра на София към "Младост". Инцидентът стана около 7.00 часа на моста на 4-и километър, в посока изхода на града към магистрала "Тракия".
Кола се ударила в бетоновата преграда на моста, блокирайки изцяло бус лентата.
Движението е натоварено.
