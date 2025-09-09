Катастрофа на пътя София-Варна взе жертва

Сблъсък между автобус и кола на пътя София - Варна взе жертва, съобщи bTV.
Заради катастрофа тази сутрин е затворен за движение участъкът от пътя София - Варна между Севлиево и Балван.
От полицията съобщиха, че е загинал шофьорът на леката кола.
Движението в отсечката временно е блокирано.
