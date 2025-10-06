Катастрофа между две коли блокира АМ ''Тракия'' в посока София

Две коли се удариха тази сутрин на автомагистрала ''Тракия'' в посока София, като инцидентът предизвика километрично задръстване, предаде Нова ТВ.

Произшествието е станало на 46-ия километър на магистралата край Ихтиман, на разклона за Мухово.

Най-вероятната причина за сблъсъка е движение с несъобразена скорост и твърде малка дистанция, в комбинация с мократа настилка.

Към момента няма данни за пострадали.

Движението в района се осъществява в активната лента, съобщиха от АПИ.

Оттам призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

