Катастрофа между два тира блокира Прохода на Републиката, предаде bTV.

Инцидентът е станал около 13:00 часа в района на село Пчелиново.

При катастрофата няма пострадали.

Двамата водачи на тежкотоварните превозни средства са тествани за употреба на алкохол. Пробите им са отрицателни. 

Временно движението в района е в една лента поради почистване на разлята нафта на пътното платно.

На място има полицейски екип.

