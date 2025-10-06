Катастрофа между два тира блокира Прохода на Републиката, предаде bTV.
Инцидентът е станал около 13:00 часа в района на село Пчелиново.
При катастрофата няма пострадали.
Двамата водачи на тежкотоварните превозни средства са тествани за употреба на алкохол. Пробите им са отрицателни.
Временно движението в района е в една лента поради почистване на разлята нафта на пътното платно.
На място има полицейски екип.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Падна от балкона: Смъртта на бившия шеф на Правда разтърси Москва
Френският премиер Себастиан Льокорню подаде оставка след по-малко от месец на поста
Падна от балкона: Смъртта на бившия шеф на Правда разтърси Москва
Падна от балкона: Смъртта на бившия шеф на Правда разтърси Москва