Катастрофа край ''Шератон''. На шофьора му прилошало - починал в линейката (снимки)

Кола катастрофира край подлеза на хотел "Шератон" в София.
На шофьора му прилошало, починал в линейката, съобщават във Фейсбук групата "Катастрофи в София".
Автомобилът е на служба към Министерски съвет за разследване на авио и железопътни инциденти.
