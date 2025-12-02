Катастрофа край ''Шератон''. На шофьора му прилошало - починал в линейката (снимки)

OFFNews 02 декември 2025 в 19:03 2645 0
Кола катастрофира край подлеза на ''Шератон'' в София. На шофьора му прилошало, починал в линейката - ФБ

Снимка Катастрофи в София/Фейсбук
Кола катастрофира край подлеза на ''Шератон'' в София. На шофьора му прилошало, починал в линейката

Кола катастрофира край подлеза на хотел "Шератон" в София.

На шофьора му прилошало, починал в линейката, съобщават във Фейсбук групата "Катастрофи в София".

Автомобилът е на служба към Министерски съвет за разследване на авио и железопътни инциденти.

